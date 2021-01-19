Кремль сожалеет о лишении Минска чемпионата мира по хоккею

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал лишение Минска права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года в соответствии с решением Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает "Газета.ру".

"Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять", – заявил Песков.

Как сообщалось, IIHF лишила Белоруссию права на организацию и проведение матчей чемпионата мира по хоккею в Минске в 2021 году. Такое решение мотивировано напряженной политической ситуацией в Белоруссии.

Согласно первоначальному регламенту, турнир должен был пройти в период с 21 мая по 6 июня. Городами-хозяевами планировали сделать Минск и Ригу. Где состоятся матчи, перенесенные из столицы Белоруссии, пока не уточняется.