В Красноярске проверят соблюдение ограничений после концерта Zivert

Фото: instagram.com/ta_nepka
После проведения концерта певицы Zivert контролирующие органы в Красноярске начали проверку на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических ограничений. Об этом говорится в официальном Telegram-канале оперштаба Красноярского края.
"Поступило несколько сигналов о том, что организаторы данного мероприятия не соблюдали санитарно-эпидемиологические ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом", – говорится в сообщении.
Сейчас идет сбор фото и видеоматериалов с подтверждениями нарушений. Если они будут обнаружены, к организаторам применят меры административного реагирования.
Ранее Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал администрацию Ледового дворца на 480 тысяч рублей из-за проведения концерта.
Представители Роспотребнадзора просили закрыть площадку до 15 января 2021 года. В ведомстве отмечали, что на концерте Басты зрители не использовали маски, а также не соблюдали социальную дистанцию.
Певица Zivert дала большой концерт в Красноярске
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