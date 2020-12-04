С Ледового дворца в Санкт-Петербурге сняли запрет на проведение мероприятий

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Временный запрет на проведение массовых мероприятий в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, где в прошлые выходные прошел концерт рэпера Басты, был снят после решения Невского районного суда о штрафе в отношении администрации площадки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

"Запрет деятельности ОАО "Дворец спорта", вынесенный Роспотребнадзором, прекращает свое действие с момента вынесения судебного решения", – говорится в сообщении.

Ранее Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал администрацию Ледового дворца на 480 тысяч рублей из-за проведения концерта.

Представители Роспотребнадзора просили закрыть площадку до 15 января 2021 года. В ведомстве отмечали, что на концерте Басты зрители не использовали маски, а также не соблюдали социальную дистанцию.

Музыкант Сергей Шнуров обвинил рэпера в новых ограничениях на Новый год в Санкт-Петербурге. Стихотворение по этому поводу он опубликовал в Instagram.

Ранее власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать в Северную столицу в новогодние праздники. Гостям напомнили, что работу всех кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге приостановят с 30 декабря по 3 января, а до 10 января в городе приостановят работу музеи, театры, выставки и концерты.