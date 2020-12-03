Шнуров обвинил Басту в новых ограничениях в Петербурге

Фото: instagram.com/shnurovs
Музыкант Сергей Шнуров обвинили Басту (Василия Вакуленко) в новых ограничениях на Новый год в Санкт-Петербурге.
"Из тебя парламентарий намбо ван. В дом зашел и даже ног не вытер. Поздравляю, Вася. Спел? Сплясал? Теперь закрыли Питер", – написал Шнуров на своей странице в Instagram.
На прошлых выходных концерт Басты в Санкт-Петербурге собрал тысячи зрителей. Многие возмутились проведением мероприятия во время пандемии коронавируса. Позднее в Рспотребнадзоре сообщили, что в зале не было обеспечено разделение потоков людей, что привело к созданию толпы.
Ранее власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать в Северную столицу в новогодние праздники. По словам вице-губернатора Евгения Елина, власти беспокоятся о здоровье туристов и горожан на фоне распространения коронавируса.
Он также напомнил, что Русский музей и Эрмитаж не будут работать в новогодние каникулы. Запрет на посещение музеев и театров в Петербурге будет действовать в период с 30 декабря по 10 января.
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