Пригожин заступился за артистов, выступающих в пандемию

Несмотря на пандемию, на прошлых выходных концерт Басты в Санкт-Петербурге собрал тысячи зрителей. Толпа фанатов без масок и без соблюдения социальной дистанции подпевала любимому артисту. Некоторые петербуржцы остались недовольны, почему в барах и ресторанах действуют ограничения, а на концерты приходят тысячи людей. Рассказываем, как оценивают ситуацию представители развлекательной индустрии и вирусологи.

Пандемия? Не, не слышал

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

На видеокадрах с концерта, которые Василий Вакуленко (Баста) выложил в своем Instagram, видно, как тысячи зрителей поднимают вверх руки с зажженными на телефонах фонариками. "Давай, Питер, родной, встаем!" – поднимает толпу Баста, и люди дружно начинают петь знаменитый хит "Сансара".



Пока одни поклонники в комментариях обсуждают, как здорово прошел концерт, другие удивляются, как такая толпа собралась в период пандемии. "Позорище! Коллективная безответственность!"; "Пандемия? Не, не слышал"; "Вот это социальная дистанция..." – комментируют видео шокированные подписчики.

Тем не менее Баста поблагодарил своих зрителей за соблюдение правил безопасности. На странице комитета по культуре Санкт-Петербурга в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что мероприятие было согласовано по всем нормам.





из сообщения комитета по культуре Санкт-Петербурга Вместимость зала составила допустимые 50%, билеты на программу были реализованы до вступления в силу новых правил организации продажи, вместе с тем организатором концерта были приняты меры по замене танцпола на партер с установкой зрительских кресел.

В комитете отметили, что социальная дистанция регулировалась в общих зонах (фойе, кассовых павильонах, гардеробах) с использованием разметки, а в рамках чек-листа проводилась фотофиксация мероприятия. Баста также выступил с официальным заявлением в своем Instagram, где еще раз подчеркнул тот факт, что все меры безопасности были соблюдены. И отметил, что в октябре и ноябре в Санкт-Петербурге состоялись многотысячные концерты Валерия Меладзе, групп "Алиса", "Би-2" и спортивные матчи с выполнением всех требований по безопасности.

При этом в комитете по культуре Санкт-Петербурга после многочисленных жалоб все же было решено организовать дополнительную проверку.

"Звезды кормят тысячи людей"

Рэпер Баста собрал почти полный зал в Ледовом дворце

За последние несколько дней это уже не первый случай скопления людей на концертах. Так, в Санкт-Петербурге прошел концерт Чижа. Еще одно выступление певицы Ёлки состоялось накануне в Москве.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что в подобных случаях нельзя винить исключительно артистов. "Это ответственность двух сторон: с одной стороны, артистов, с другой – зрителей. Если зрители пришли, они знали, куда они идут. Их же туда никто не гнал", – заявил Пригожин в диалоге с Москвой 24.





Иосиф Пригожин продюсер Мне обидно, что во всем виноваты артисты. Просто какой-то бред. Да, наверное, неправильно делать концерты в общественных местах сейчас, тем более в закрытом помещении. Наверное, неправильно, что люди на них ходят. Но они этого хотят, это обоюдное желание.

Пригожин подчеркнул, что благодаря концертам огромное количество людей не теряет рабочие места, получают зарплаты. Это обычные техники, свето- и звукохудожники, саунддизайнеры и другие люди, многие из которых потеряли работу в период пандемии.

"Если не будет звезд такого уровня, как Баста, Киркоров, Валерия, Шнур, на чем будут зарабатывать залы? Эти люди – звезды – кормят огромное число людей", – подчеркнул Пригожин.

Меры едины для всех

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Однако не все согласны с тем, что для артистов в период пандемии нужно делать исключения. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров считает нелогичным, что концерты проводятся в то время, как на работу ресторанов наложены ограничения. Напомним, бары и кафе в Москве закрывают залы в 23:00. "Нигде нет данных о том, что предприятия питания являются рассадниками перекрестного заражения. При этом мы с вами видим метро, концерты..." – отметил Бухаров.

Эксперт подчеркнул, что он не против концертов и каждый сам для себя выбирает, идти ли туда. Однако в этом случае Бухаров считает правильным ввести единые требования для всех и не наказывать ресторан штрафом в 500 тысяч рублей за то, что "человек задержался на три минуты позже положенного времени в ресторане".





Игорь Бухаров президент Федерации рестораторов и отельеров России Конечно, все должны быть в равных условиях.

В свою очередь, профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский согласился с тем, что и артисты, и сотрудники сфер общепита сейчас находятся не в лучшем положении. Но, по его мнению, должны быть общие правила для всех.





Алексей Аграновский профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук Это неравенство не радует, это неправильно. Либо всем, либо никому – это справедливо. Почему рестораны должны разоряться, а широкий шоу-бизнес должен получать открытую форточку вдруг? Нелогично, по крайней мере.

Аграновский отметил, что если уже рассматривать для кого-то меньшие ограничения, то в первую очередь для небольших клубов, библиотек и ресторанов. А более жесткими надо быть с мероприятиями уровня стадиона и больших сборищ, где люди пренебрегают мерами безопасности. По мнению вирусолога, текущие меры достаточно осмысленные и без перегибов.