Пригожин заступился за артистов, выступающих в пандемию

Несмотря на пандемию, на прошлых выходных концерт Басты в Санкт-Петербурге собрал тысячи зрителей. Толпа фанатов без масок и без соблюдения социальной дистанции подпевала любимому артисту. Некоторые петербуржцы остались недовольны, почему в барах и ресторанах действуют ограничения, а на концерты приходят тысячи людей. Рассказываем, как оценивают ситуацию представители развлекательной индустрии и вирусологи.
Пандемия? Не, не слышал
На видеокадрах с концерта, которые Василий Вакуленко (Баста) выложил в своем Instagram, видно, как тысячи зрителей поднимают вверх руки с зажженными на телефонах фонариками. "Давай, Питер, родной, встаем!" – поднимает толпу Баста, и люди дружно начинают петь знаменитый хит "Сансара".
Пока одни поклонники в комментариях обсуждают, как здорово прошел концерт, другие удивляются, как такая толпа собралась в период пандемии. "Позорище! Коллективная безответственность!"; "Пандемия? Не, не слышал"; "Вот это социальная дистанция..." – комментируют видео шокированные подписчики.
Тем не менее Баста поблагодарил своих зрителей за соблюдение правил безопасности. На странице комитета по культуре Санкт-Петербурга в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что мероприятие было согласовано по всем нормам.
В комитете отметили, что социальная дистанция регулировалась в общих зонах (фойе, кассовых павильонах, гардеробах) с использованием разметки, а в рамках чек-листа проводилась фотофиксация мероприятия. Баста также выступил с официальным заявлением в своем Instagram, где еще раз подчеркнул тот факт, что все меры безопасности были соблюдены. И отметил, что в октябре и ноябре в Санкт-Петербурге состоялись многотысячные концерты Валерия Меладзе, групп "Алиса", "Би-2" и спортивные матчи с выполнением всех требований по безопасности.
При этом в комитете по культуре Санкт-Петербурга после многочисленных жалоб все же было решено организовать дополнительную проверку.
"Звезды кормят тысячи людей"
Рэпер Баста собрал почти полный зал в Ледовом дворце
За последние несколько дней это уже не первый случай скопления людей на концертах. Так, в Санкт-Петербурге прошел концерт Чижа. Еще одно выступление певицы Ёлки состоялось накануне в Москве.
Продюсер Иосиф Пригожин считает, что в подобных случаях нельзя винить исключительно артистов. "Это ответственность двух сторон: с одной стороны, артистов, с другой – зрителей. Если зрители пришли, они знали, куда они идут. Их же туда никто не гнал", – заявил Пригожин в диалоге с Москвой 24.
Пригожин подчеркнул, что благодаря концертам огромное количество людей не теряет рабочие места, получают зарплаты. Это обычные техники, свето- и звукохудожники, саунддизайнеры и другие люди, многие из которых потеряли работу в период пандемии.
"Если не будет звезд такого уровня, как Баста, Киркоров, Валерия, Шнур, на чем будут зарабатывать залы? Эти люди – звезды – кормят огромное число людей", – подчеркнул Пригожин.
Меры едины для всех
Однако не все согласны с тем, что для артистов в период пандемии нужно делать исключения. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров считает нелогичным, что концерты проводятся в то время, как на работу ресторанов наложены ограничения. Напомним, бары и кафе в Москве закрывают залы в 23:00. "Нигде нет данных о том, что предприятия питания являются рассадниками перекрестного заражения. При этом мы с вами видим метро, концерты..." – отметил Бухаров.
Эксперт подчеркнул, что он не против концертов и каждый сам для себя выбирает, идти ли туда. Однако в этом случае Бухаров считает правильным ввести единые требования для всех и не наказывать ресторан штрафом в 500 тысяч рублей за то, что "человек задержался на три минуты позже положенного времени в ресторане".
В свою очередь, профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский согласился с тем, что и артисты, и сотрудники сфер общепита сейчас находятся не в лучшем положении. Но, по его мнению, должны быть общие правила для всех.
Аграновский отметил, что если уже рассматривать для кого-то меньшие ограничения, то в первую очередь для небольших клубов, библиотек и ресторанов. А более жесткими надо быть с мероприятиями уровня стадиона и больших сборищ, где люди пренебрегают мерами безопасности. По мнению вирусолога, текущие меры достаточно осмысленные и без перегибов.