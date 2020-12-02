В Петербурге введут запрет на посещение театров и музеев с 30 декабря по 10 января

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Запрет на посещение музеев и театров введут в Санкт-Петербурге в период с 30 декабря по 10 января. Об этом говорится в постановлении о мерах по противодействию распространению коронавируса, подписанном губернатором Александром Бегловым.

Также в эти даты запрещается доступ посетителей в Ленинградский зоопарк. С 30 декабря по 3 января в городе будет приостановлена работа общепита.

С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. Ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания навынос.

Также продолжат работу предприятия общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал глав регионов РФ с высокой заболеваемостью коронавирусом решительнее принимать ограничительные меры.