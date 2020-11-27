В Минздраве не видят смысла вводить тотальный масочный режим в РФ

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Введение тотального масочного режима во всех регионах России нецелесообразно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Масочный режим в России регламентируется строго постановлениями главного санитарного врача. У нас разработана в том числе гибкая система введения определенных ограничений в регионах. Россия – очень большая страна. И поэтому вводить одновременно на всей территории одинаковый режим не имеет смысла. Локальные режимы вводятся губернаторами каждого региона", – сказал министр, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что массовая вакцинация от коронавируса должна начаться в РФ до Нового года. По его словам, процесс будет учитывать географию страны и пройдет постепенно. Песков подчеркнул, что перед системой здравоохранения поставлена грандиозная задача.