Суд оштрафовал Ледовый дворец в Петербурге на 480 тысяч рублей после концерта Басты

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Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал администрацию Ледового дворца на 480 тысяч рублей из-за концерта рэпера Басты, сообщает ТАСС.

Администрация дворца признала вину частично. Представители арены сообщили, что на последней песне люди действительно встали со своих мест, чтобы поприветствовать артиста, но маски на большинстве зрителей были надеты.

Представители Роспотребнадзора просили закрыть площадку до 15 января 2021 года. В ведомстве отмечали, что на концерте зрители не использовали маски, а также не соблюдали социальную дистанцию.

Сам рэпер заявил, что противоэпидемиологические меры на концерте соблюдались, а зрителям на входе выдавали средства защиты.

Музыкант Сергей Шнуров обвинил певца в новых ограничениях на Новый год в Санкт-Петербурге. Стихотворение по этому поводу он опубликовал в Instagram.

Ранее власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать в Северную столицу в новогодние праздники. Гостям напомнили, что работу всех кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге приостановят с 30 декабря по 3 января, а до 10 января в городе приостановят работу музеи, театры, выставки и концерты.