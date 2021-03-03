Умер спортивный комментатор Юрий Розанов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве на 60-м году жизни скончался известный футбольный комментатор Юрий Розанов. Об этом сообщил комментатор Василий Уткин в Twitter.

"Не стало Юры Розанова. Горе", – написал он.

Также о смерти Розанова написал комментатор "Матч ТВ" Михаил Моссаковский. "Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать", – говорится в его сообщении в Twitter.

Юрий Розанов комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи.

Он родился 12 июня 1961 года. Карьеру комментатора он начал в 1996 году на "НТВ-Плюс". В 2012 году Розанов получил ТЭФИ в номинации "Спортивный комментатор/ведущий спортивной программы" за репортаж с молодежного ЧМ по хоккею.

С мая по ноябрь 2019 года Розанов не появлялся в эфире из-за онкологии, однако затем вернулся к работе, продолжая лечиться.