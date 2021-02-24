МОК выбрал австралийский Брисбен главным кандидатом для проведения Олимпиады-2032

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Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета выбрал австралийский штат Квинсленд в качестве основного кандидата на проведение Олимпийских игр, которые пройдут в 2032 году. Об этом заявил президент организации Томас Бах.

"Комиссия рекомендовала начать диалог с оргкомитетом "Брисбен-2032" и Олимпийским комитетом Австралии о возможном проведении XXXV Олимпийских игр. Исполком МОК после интенсивной дискуссии единогласно утвердил эту рекомендацию", – передает его слова ТАСС.

Кроме Брисбена, желание принять летнюю Олимпиаду в 2032 году высказали Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, китайские города Чэнду и Чунцин. Выбор города для проведения ОИ был доверен специальным комиссиям по летним и зимним Играм.

Летняя Олимпиада 2021 года пройдет с 23 июля по 8 августа. Местом проведения спортивного события выбрана столица Японии Токио.

Также Олимпийский комитет России получил приглашение на ОИ-2022 в Пекине. Президент российского комитета Станислав Поздняков рассказал, что приглашение на Олимпиаду – это лишь формальность.