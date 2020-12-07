Организаторы "Песни года" ответили на обвинения в нарушении санитарных норм

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Съемки концерта "Песня года" 5 декабря на "ВТБ-Арене" в столице прошли с соблюдением санитарных норм, включая тестирование задействованных в шоу людей.
Как заявила ТАСС пиар-директор организатора мероприятия компании АРС Дарья Белозерова, на съемках также соблюдалась социальная дистанция, а зрители были в масках.
"Все, кроме зрителей, включая ТВ-группу, оргкомитет, СМИ, балет, оркестр прошли ПЦР-тест. Те, у кого он был положительным, не допускались на съемку", – сказала она.
Белозерова добавила, что зрительный зал был заполнен на 25 процентов, согласно требованию Роспотребнадзора. При этом зрителям, которые пришли без масок и перчаток, их выдавали на месте.
"В фойе зрительного зала, а также по всей зоне за кулисами стояли дезинфекторы для рук и специальные дезинфицирующие воздух лампы", – добавила пиар-директор.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что на съемках якобы не соблюдалась социальная дистанция в зале, а также не все присутствующие были в масках.
До этого стало известно, что Роспотребнадзор опечатал столичный клуб Adrenaline Stadium за нарушение санитарных норм во время концерта группы "Кипелов".
Клуб Adrenaline Stadium опечатали после рок-концерта
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