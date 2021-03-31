На матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге допустят 50% болельщиков

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Болельщики смогут посетить чемпионат Европы по футболу в Санкт-Петербурге в количестве 50% от вместимости стадиона. Их допуск утвердил оргкомитет, сообщает РИА Новости.

"Оргкомитет подтвердил решение о применении базового сценария, то есть допуска 50% зрителей на стадион. После подписания руководством соответствующее письмо будет направлено в UEFA", – рассказал генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по футболу в Санкт-Петербурге пройдет с минимальными допустимыми ограничениями и с соблюдением только самых необходимых правил. Футбольные матчи состоятся с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы, среди которых и Санкт-Петербург.

Накануне футболисты сборной России уступили Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Матч состоялся на стадионе "Сити Арена Трнава" в Словакии и завершился со счетом 1:2.

В интервью бывший тренер сборной РФ Борис Игнатьев выразил мнение, что команда превосходит в классе футболистов Словакии.

