Держи своих, чтобы чужие боялись. Как сборная России уступила Словакии

Футболисты российской сборной проиграли команде Словакии. Встреча завершилась со счетом 1:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает об этом матче и промежуточных раскладах в группе H.



Фото: Martin Baumann/TASR via AP

Вот и подошел к концу первый трехматчевый отрезок отборочного цикла чемпионата мира – 2022. И если оценивать выступление России за эту неделю с точки зрения некого плана максимум, то, наверное, могло быть и получше. Если смотреть на вещи реально – все оказалось в общем-то не так плохо, а после ошибок соперников по группе команда Станислава Черчесова выглядела и вовсе самой стабильной сборной: выиграла там, где обязана была выигрывать, проиграла там, где в целом не стыдно было проигрывать.

Итого – шесть очков из девяти в трех матчах. Результат не невероятный, но достаточно серьезный для того, чтобы продолжать борьбу за путевку на чемпионат мира. Хотя поражение от Словакии все-таки немного подпортило общий настрой начала отборочной кампании.

Без болельщиков и поддержки родных трибун в словацкой Трнаве сборная России выглядела уже не так грозно и была даже слегка растеряна. Сыграло и отсутствие ротации: на поле во вторник вышел абсолютно тот же состав, что обыгрывал Словению.

Логика главного тренера, конечно, понятна – зачем менять что-то, если это работает и приносит плоды. Безусловно. Но это имеет смысл, только если игры не идут одна за другой через два дня на третий. А в итоге получилось то, что получилось. Российская команда отдала все силы на сочинском стадионе "Фишт" и в матче со словаками снуло бегала по полю, в редкие эпизоды включаясь на полную программу.

Первый тайм обошелся почти без опасных моментов, но хозяева поля смогли забить первым же ударом в створ, который, справедливости ради, случился лишь на 38-й минуте. Словаки заработали угловой, а Милан Шкриньяр после подачи со стандарта мощно выпрыгнул и головой переправил мяч в сетку. Причем главным в этой ситуации стал даже не гол защитника "Интера", а действия Георгия Джикии и Марио Фернандеса: игроки российской сборной вместо соперника пытались накрыть сами себя, тем самым моментально породив кучу шуток и мемов.



Фото: Martin Baumann/TASR via AP

Впрочем, наша команда имела шанс отыграться еще до перерыва. На 44-й минуте Фернандес неплохо пробил по воротам сборной Словакии после навеса Александра Головина, но голкипер Душан Куцяк намертво забрал мяч. Тем не менее Марио все-таки сравнял счет, правда, уже на 71-й минуте. Алексей Миранчук разогнал атаку российской сборной, Артем Дзюба выкатил под удар Далеру Кузяеву. Словацкий вратарь потащил выстрел от полузащитника "Зенита", но на добивании оказался Фернандес, который буквально затолкал снаряд в сетку. Шкриньяр, в отличие от Джикии, сдержать Марио не сумел.

Однако почти сразу же словаки снова вышли вперед, организовав гол имени двух бывших зенитовцев. На 74-й минуте Томаш Губочан выдал великолепную передачу в штрафную на Роберта Мака, тот накрутил нескольких защитников, сместился в центр и закатил мяч точно в левый угол. Российская сборная снова попыталась сравнять счет, но в этот раз удача оказалась не на нашей стороне. Сначала удар Дзюбы разминулся со штангой и Головин не успел на добивание. А в самой концовке Александр Соболев не смог переиграть голкипера словацкой команды.

Несмотря на поражение, команда Станислава Черчесова фактически сохранила лидерство в группе H. Российская сборная, как и Хорватия, набрала шесть очков, но из-за разницы мячей формально располагается на втором месте. Третью строчку занимает Словакия с пятью очками.

Главной неожиданностью стала команда Кипра, которая в третьем матче отбора обыграла Словению и идет выше нее в группе. Мальта ожидаемо оказалась на последнем месте, но тоже едва не сотворила сенсацию, отобрав очки у словаков. Да и Хорватия показала "удивительные" результаты, проиграв в первом матче словенцам.

В общем пока что делать какие-то выводы преждевременно. По нынешним раскладам у группы нет очевидного фаворита и даже аутсайдер в виде Мальты способен выдавать сюрпризы. Поэтому остается ждать следующей части цикла. А ее мы увидим только в сентябре – после предстоящего чемпионата Европы, где нас ждут еще более серьезные соперники и не менее амбициозные задачи.

