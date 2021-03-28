Дубль Дзюбы против Облака. Россия обыграла Словению в матче отбора на ЧМ

Сборная России по футболу обыграла команду Словении во втором матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Встреча завершилась со счетом 2:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, как российская команда преобразилась после не слишком удачного старта в отборе ЧМ.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Первый матч с Мальтой у многих (в том числе и у автора этого текста) вызвал массу вопросов. Да, команда Станислава Черчесова обыграла островитян. Но с какой натяжкой это вышло? А что, если бы мальтийцам повезло чуть больше, и они смогли бы свести матч к ничьей? Само собой, все это были размышления в сослагательном наклонении, однако качество игры российской сборной, независимо от исхода встречи с Мальтой, мягко говоря, пугало. В первую очередь, из-за того, что на подходе у отечественной команды были соперники посерьезнее. И с одним из них – Словенией – предстояло встретиться всего через несколько дней после стартового поединка отборочного цикла.

Впрочем, опасения оказались напрасными. Судя по всему, Черчесов смог особым образом настроить своих подопечных и произвел нужные перестановки в составе, потому что сборная России прямо-таки преобразилась. Это уже была не вялая команда с отсутствием концентрации и игрового рисунка, а вполне себе заряженный на победу коллектив. Наверняка немаловажную роль в поднятии духа сыграла и поддержка сочинских трибун. Так или иначе с первых минут российская команда стала оказывать серьезный прессинг и создавать моменты у ворот словенской сборной. В конце концов наши футболисты открыли счет. На 26-й минуте Артем Дзюба выиграл борьбу в чужой штрафной, отдал пас на Далера Кузяева, тот обработал мяч и выдал обратную передачу точно под удар капитану российской сборной.

Словенцы резко включились в игру и с ходу несколько раз едва не забили ответный мяч – сначала Петар Стоянович пробил рядом со штангой, а затем неточный удар по воротам Антона Шунина нанес Санди Ловрич. Но вместо гола словенцев неожиданно случился еще один мяч от сборной России.

На 35-й минуте Головин зарядил издалека и попал в перекладину, после чего снаряд отскочил к Дзюбе. Артем в борьбе с двумя защитниками оказался сильнее и ударом в самый угол оформил дубль. В результате за первый тайм один из лучших голкиперов мира Ян Облак пропустил от России больше, чем в девяти предыдущих матчах за сборную Словении. Тем не менее свои ворота в неприкосновенности сохранить тоже не получилось. Спустя всего минуту словенцы сократили отставание в счете. Миха Зайц разогнал контратаку, сделав точный заброс на Йосипа Иличича. А одноклубник Алексея Миранчука в касание с лета красиво положил мяч в сетку.

После перерыва команды больше голов не забивали, хотя предпосылки были и у тех, у других. Сначала неточно, но плотно ударил по воротам Юрий Жирков, а потом словенцы ответили опасным прострелом Иличича. Ближе всего к голу на 70-й минуте оказался Вячеслав Караваев – защитник "Зенита" после ошибки соперника неожиданно вылетел один на один с Облаком, но не смог переиграть голкипера "Атлетико". В итоге матч так и закончился со счетом 2:1, а российская сборная с двумя победами возглавила группу H. Конечно, о каких-либо перспективах команды Станислава Черчесова в отборе на ЧМ говорить все еще рано. Ключевыми и одновременно самыми сложными матчами станут игры на выезде. На очереди как раз одна из таких – против Словакии. После нее уже можно будет делать предварительные оценки уровня сборной России и ее соперников. И во всяком случае теперь отечественная сборная вселяет куда больше оптимизма, чем несколько дней назад.