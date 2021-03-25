Победа с горьким привкусом. Как Россия обыграла Мальту в первом матче отбора на ЧМ

Сборная России по футболу победила команду Мальты в первом матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Встреча завершилась со счетом 3:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему матч с Мальтой завершился победой, но оставил смешанные чувства.



Фото: Михаил Шапаев/РИА Новости

Россия официально начала прокладывать себе путь на ЧМ в Катаре. До этого были игры Лиги наций, товарищеские встречи, но теперь снова наступило время серьезных матчей, каждый из которых может стоить нашей стране путевки на мундиаль. В определенном смысле подопечным Станислава Черчесова повезло, что дебютной встречей отборочного цикла стала игра со сборной Мальты.

Островитяне до поединка с российской командой занимали 176-е место в рейтинге ФИФА – аккурат между Сент-Люсией и Молдавией. И матч нашей сборной с Мальтой достаточно предсказуемо закончился победой первых. Впрочем, судя по игре отечественных футболистов, могло выйти и совсем наоборот.

Мальтийцы довольно активно начали встречу и по итогам первых 20 минут даже сумели создать опасный момент у ворота Антона Шунина. Тем не менее уже на 23-й минуте Артем Дзюба забил гол после долгой комбинации у штрафной хозяев поля. А на 35-й минуте Марио Фернандес удвоил счет, ударом в ближний угол прошив вратаря сборной Мальты Анри Бонелло.

Однако островитяне так просто сдаваться не собирались. Во втором тайме они усилили прессинг, и в конце концов на 55-й минуте Джозеф Мбонг воспользовался ошибкой российской защиты, подобрал мяч и вколотил его под самую перекладину. На 69-й минуте Тедди Теума едва не сравнял счет, мощно пробив из-за пределов штрафной рядом со штангой. В конце матча сборная России все-таки дожала своего соперника. На 89-й минуте Александр Соболев не без помощи мальтийского голкипера забил третий мяч и установил итоговый счет поединка.

Учитывая результаты параллельных встреч, подопечные Станислава Черчесова оказались на первой строчке группы H. Но надолго ли? Пугает то, что россияне играли с мальтийцами на равных – как с точки зрения визуальных ощущений, так и с точки зрения статистики. Более того, хозяева поля даже опередили гостей по количеству ударов в створ. Со всем уважением к сборной островитян, разница в уровне футбола между 39-м и 176-м местом рейтингом ФИФА все-таки должна быть куда серьезнее.



Достаточно вспомнить, с какой легкостью в отборе на Евро с нашей командой разбиралась лидирующая в рейтинге сборная Бельгии. Увы, такого разрыва в качестве игры в матче между Россией и Мальтой не было.

Тем страшнее то, что ждет сборную России впереди, ведь в соперниках по группе у нее Хорватия, Словакия, Словения и Кипр. А правила отбора на чемпионат мира гораздо жестче, чем на Евро. Путевку в финальную часть мундиаля получит только победитель группы. При этом обладатели вторых мест будут бороться за попадание на ЧМ в стыковых матчах.

Насколько реально с таким футболом претендовать на первое место в группе, сказать сложно. Конечно, не стоит исключать, что в игре с Мальтой сборная России была недостаточно мотивирована и хотела сэкономить силы (что не очень хорошо, но хотя бы поправимо) или не успела сыграться и войти в нужный ритм (хотя это уже разговоры в пользу бедных).

Однако если команда Станислава Черчесова не сможет прийти в оптимальную форму, то нас вполне может ждать очередной катастрофический цикл в духе Марибора-2009. И даже почти с теми же участниками. Через несколько дней у сборной России как раз матч со Словенией. Эта встреча и станет первой серьезной проверкой для отечественных футболистов в отборочной кампании на ЧМ. И хочется надеяться, что результат этой игры со словенцами будет более обнадеживающим.

