Сборная РФ по футболу одолела команду Словении

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Футболисты сборной РФ обыграли команду Словении. Игроки встретились на спортивной арене в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Субботняя игра группы Н, прошедшая в Сочи на стадионе "Фишт", окончилась со счетом 2:1.

Дублем от россиян отличился футболист Артем Дзюба. Он забил голы в ходе 26-й и 35-й минуты встречи.

Россияне смогли победить два раза в двух матчах, теперь они выйдут на поле 30 марта. Соотечественники сыграют против сборной Словакии.

Ранее сборная России обыграла Мальту в матче отбора ЧМ-2022. Встреча в Та-Кали завершилась со счетом 3:1.