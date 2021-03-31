Сборная Белоруссии по футболу пропустила 8 мячей от Бельгии в матче отбора ЧМ-2022

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Футбольная сборная Белоруссии потерпела разгромное поражение от команды Бельгии в игре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Матч на стадионе "Дэн Дрэф" завершился со счетом 8:0 в пользу бельгийцев.

В составе победителей забитыми мячами отличились Миши Батшуайи (14-я минута), Ханс Ванакен (17, 89), Леандро Троссард (38, 74), Жереми Доку (42), Деннис Прат (49) и Кристиан Бентеке (70). При этом сборная Белоруссии за весь матч не нанесла ни одного удара в створ ворот бельгийцев.

Таким образом, Бельгия заняла первое место в турнирной таблице группы E. В активе команды 7 набранных очков. На втором месте закрепилась Чехия с 4 баллами, затем идут Уэльс и Белоруссия (по 3 очка) и Эстония (0 очков).

Ранее футболисты сборной России уступили Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Матч состоялся на стадионе "Сити Арена Трнава" в Словакии и завершился со счетом 1:2.