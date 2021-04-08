"Крылья Советов" обыграли "Динамо" в четвертьфинале Кубка России по футболу

Фото: ФК "Крылья Советов"

Московское "Динамо" проиграло самарским "Крыльям Советов" в четвертьфинале Кубка России по футболу. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Так, голами отметились Роман Ежов и Иван Сергеев.

Соперника "Крыльев Советов" в полуфинале Кубка России определят 9 апреля посредством жеребьевки.

Ранее сообщалось, что футболисты "Локомотива" на выезде обыграли "Сочи" в четвертьфинале матча Кубка России. Отмечается, что встреча завершилась со счетом 3:1.