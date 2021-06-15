Олич покинул пост главного тренера ПФК ЦСКА

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Хорватский специалист Ивица Олич покинул пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом информирует официальный сайт команды.

Как уточняется в заявлении, стороны приняли решение прекратить сотрудничество.

"Мы благодарны Ивице за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!" – отметили в пресс-службе клуба.

Исполнять обязанности наставника ЦСКА будет Алексей Березуцкий.

Олич занял пост главного тренера ЦСКА в марте 2021 года. Хорват сменил белорусского специалиста Виктора Гончаренко.

В качестве футболиста Олич выступал за "армейцев" с 2003 по 2006 год. До этого он работал помощником главного тренера сборной Хорватии по футболу.