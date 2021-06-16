В "Спартаке" прокомментировали увольнение Олича из ЦСКА

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В пресс-службе московского футбольного клуба "Спартак" прокомментировали увольнение главного тренера ЦСКА Ивицы Олича.

Публикация "красно-белых" в Twitter содержит отсылку к песне Владимира Высоцкого.

"Чуть помедленнее, ЦСКА, чуть помедленнее", – написали в Twitter-аккаунте "Спартака", отсылая к песне "Кони привередливые".

Накануне хорватский специалист Ивица Олич покинул пост главного тренера ЦСКА. Как уточнялось в заявлении пресс-службы команды, стороны приняли решение прекратить сотрудничество.

Сообщалось также, что исполнять обязанности наставника ЦСКА будет Алексей Березуцкий.

Олич занял пост главного тренера ЦСКА в марте 2021 года. Хорват сменил белорусского специалиста Виктора Гончаренко.

В качестве футболиста Олич выступал за "армейцев" с 2003 по 2006 год. До этого он работал помощником главного тренера сборной Хорватии по футболу.