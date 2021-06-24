Два футболиста сборной России вошли в топ-100 игроков Евро-2020

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Статистический портал WhoScored составил рейтинг лучших игроков группового этапа Евро-2020, включив туда двух футболистов российской сборной. Об этом сообщает "Газета.ру".
На первой строчке оказался полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне. Его личный рейтинг составляет 8,84. Он участвовал в двух матчах, забив один гол и отдав две результативные передачи.
На втором месте – капитан португальской команды Криштиану Роналду (8,06). В его активе пять мячей и одна передача в трех играх.
Третьим стал нидерландский хавбек Френки Де Йонг (7,87). Он участвовал в трех играх и не отметился результативными действиями.
Нападающий российской сборной Артем Дзюба с рейтингом 6,93 стал 84-м, в то время как полузащитник Далер Кузяев (6,90) занял 91-е место.
21 июня сборная России проиграла команде Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 4:1. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова не смогли пробиться в плей-офф и закончили выступление на турнире.
Руководитель Минспорта РФ Олег Матыцин назвал выступление российской команды неудачным и сообщил, что с Российским футбольным союзом будет проведен анализ причин низкого результата.
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