Определились все участники плей-офф чемпионата Европы по футболу

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Определились все участники плей-офф Евро-2020. Заключительные игры группового этапа прошли накануне, 23 июня.

В 1/8 финала состоятся матчи Уэльс – Дания, Италия – Австрия, Нидерланды – Чехия, Бельгия – Португалия, Швеция – Украина, Франция – Швейцария, Англия – Германия, Хорватия – Испания.

Встреча Уэльса и Дании пройдет на стадионе "Йохан Кройфф Арене" в Амстердаме 26 июня, в этот же день на лондонском поле "Уэмбли" встретятся команды Италии и Австрии. 27 июня болельщики увидят игру Нидерландов и Чехии, а также Бельгии и Португалии. Матчи Хорватия – Испания и Франция – Швейцария состоятся 28 июня.

Впервые в плей-офф чемпионата Европы вышла сборная Украины, по итогам двух матчей группы Е с участием Швеции и Испании.

Ранее сообщалось, что португальский футболист Криштиану Роналду повторил рекорд по числу голов за национальные команды в матче чемпионата Европы-2020 против сборной Франции. 36-летний нападающий реализовал по одному пенальти в первом и втором таймах встречи. В первом случае одиннадцатиметровый удар был назначен за нарушение вратаря Уго Льориса, во втором – за игру рукой защитника Жюля Кунде.