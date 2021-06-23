Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную

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Португальский футболист Криштиану Роналду повторил рекорд по числу голов за национальные команды в матче чемпионата Европы-2020 против сборной Франции.

36-летний нападающий реализовал по одному пенальти в первом и втором таймах встречи. В первом случае одиннадцатиметровый удар был назначен за нарушение вратаря Уго Льориса, во втором – за игру рукой защитника Жюля Кунде.

Таким образом, Роналду забил свой 108-й и 109-й голы за сборную. Мировой рекорд по этому показателю установил бывший форвард сборной Ирана Али Даеи, который завершил карьеру в 2007 году.

Ранее стало известно, что сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы благодаря победам Швеции и Испании в матчах параллельной группы. Украинская команда оказалась одной из четырех сборных, которые благодаря лучшим показателям выйдут в 1/8 финала с третьего места.