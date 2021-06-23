Комментатор назвал зарплату Черчесова космической ошибкой

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Комментатор Алексей Андронов высказался о провале сборной России на чемпионате Европы – 2020 и раскритиковал незаслуженно высокую, по его мнению, зарплату главного тренера. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Деньги в спорте надо За-Ра-Ба-Ты-Вать. А не получать. Зарплата Черчесова – космическая ошибка и глупость. Но это не его ошибка, он ее себе не назначал", – написал журналист в своем телеграм-канале.

Андронов отметил, что причина провала кроется не только в выступлении игроков, но и в системе подготовки спортсменов, за которую отвечают чиновники.

Сборная России ранее уступила Дании в матче группового этапа Евро-2020 со счетом 4:1 и покинула турнир.

С извинениями по случаю негативного результата перед болельщиками выступили капитан команды Артем Дзюба и полузащитник Роман Зобнин, ошибка которого привела ко второму голу датчан.

