Полузащитника Влашича признали лучшим игроком матча Хорватия – Шотландия

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Полузащитник сборной Хорватии и ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком матча Хорватия – Шотландия. Об этом сообщает УЕФА на своей странице в Twitter.

Во время матча третьего тура группового турнира на чемпионате Европы 22 июня футболист первым забил гол в ворота шотландцев. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу Хорватии. Голы из команды победителей также забили Модрич и Перишич.

Накануне сборная России уступила Дании в матче группового этапа Евро-2020 со счетом 4:1. Игра определяла второго участника плей-офф. После капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба принес извинения перед страной и болельщиками за поражение от команды Дании.

На данный момент определились 12 участников плей-офф чемпионата Европы. Это сборные Бельгии, Италии, Уэльса, Швейцарии, Австрии, Дании, Нидерландов, Англии, Хорватии, Чехии, Франции и Швеции.