Сборная Чехии обыграла команду Нидерландов в 1/8 финала Евро-2020

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Сборная Чехии одержала сенсационную победу над командой Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Игра, прошедшая в Будапеште, завершилась со счетом 0:2 в пользу чехов. Голами в составе национальной команды отличились Томаш Голеш и Патрик Шик. Благодаря голу и голевой передаче Томаш Голеш стал лучшим игроком встречи.

Ключевой эпизод игры произошел на 55-й минуте матча, когда российский арбитр Сергей Карасев удалил с поля защитника Нидерландов Маттейса де Лигта. Спортсмен рукой выбил мяч в атаке чешской сборной.

В четвертьфинале турнира команда из Чехии сыграет против датчан, которые днем ранее обыграли сборную Уэльса.