Сборная Дании вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу

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Сборная Дании в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу обержала победу над командой Чехии. Встреча в Баку закончилась со счетом 2:1.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Томас Дилейни и Каспер Дольберг. В команде проигравших гол удалось забить Патрику Шику.

В полуфинале сборная Дании сыграет с победителем матча между командами Украины и Англии, который состоится в субботу в Риме и начнется в 22:00 мск.

На стадионе "Уэмбли" в Лондоне 7 июля пройдет полуфинальный матч с участием датчан. В другом полуфинале 6 июля сыграют сборные Италии и Испании.

Ранее Сборная Италии по футболу победила команду Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата Европы. Игра прошла на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене. Матч завершился со счетом 2:1.