Сборная Дании вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу

Фото: ТАСС/Federico Gambarini/dpa
Сборная Дании в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу обержала победу над командой Чехии. Встреча в Баку закончилась со счетом 2:1.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Томас Дилейни и Каспер Дольберг. В команде проигравших гол удалось забить Патрику Шику.
В полуфинале сборная Дании сыграет с победителем матча между командами Украины и Англии, который состоится в субботу в Риме и начнется в 22:00 мск.
На стадионе "Уэмбли" в Лондоне 7 июля пройдет полуфинальный матч с участием датчан. В другом полуфинале 6 июля сыграют сборные Италии и Испании.
Ранее Сборная Италии по футболу победила команду Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата Европы. Игра прошла на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене. Матч завершился со счетом 2:1.
Черчесов готов покинуть пост главного тренера сборной России, если ему скажут "стоп"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: