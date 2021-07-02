Сборная Италии обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020

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Сборная Италии по футболу победила команду Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата Европы.

Игра прошла на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене. Матч завершился со счетом 2:1.

Счет в игре на 31-й минуте открыл итальянец Николо Барелла. На 44-й минуте преимущество сборной Италии удвоил Лоренцо Инсинье.

Единственный мяч за команду Бельгии в добавленное к первому тайму время забил нападающий Ромелу Лукаку.

Таким образом, Италия вышла в 1/2 финала Евро-2020. В полуфинале итальянцы встретятся со сборной Испании.

Ранее сборная Испании одержала победу над командой Швейцарии в матче 1/4 финала Евро-2020. Матч прошел на стадионе в Санкт-Петербурге.

Основное время команды отыграли со счетом 1:1, овертайм прошел без голов. В серии пенальти победу одержали испанцы – 3:1.