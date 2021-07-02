Сборная Испании обыграла Швейцарию на Евро-2020 и первой вышла в полуфинал

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Сборная Испании одержала победу над командой Швейцарии в матче 1/4 финала Евро-2020. Матч проходил на стадионе в Санкт-Петербурге.

Основное время команды отыграли со счетом 1:1, овертайм прошел без голов. В серии пенальти победу одержали испанцы – 3:1.

Первый гол принадлежит швейцарцу Денису Закарии, забившему мяч в собственные ворота на восьмой минуте. Шердан Шакири сравнял счет, забив на 68-й минуте.

Решающий пенальти реализовал Микель Оярсабаль. Швейцария завершала игру в меньшинстве после удаления Ремо Фройлера на 77-й минуте.

В полуфинале, который состоится 6 июля в Лондоне, испанцы сразятся с победителем встречи между Бельгией и Италией. Они сыграют в пятницу в Мюнхене, встреча стартует в 22:00 мск.

Турнир завершится 11 июля. Финальным матч состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее сборная Украины по футболу победила Швецию в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Игра прошла на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

