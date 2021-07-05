Минспорт проанализирует работу тренерского штаба сборной России на Евро

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В ближайшее время в Минспорте РФ пройдет заседание экспертного совета, на котором планируется проанализировать работу тренерского штаба национальной сборной на Евро-2020. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Как договорились, в ближайшее время проведем заседание экспертного совета и проанализируем глубоко итоги чемпионата Европы, в том числе работу тренерского штаба", – приводит слова Матыцина ТАСС.

21 июня сборная России проиграла команде Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 4:1. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова не смогли пробиться в плей-офф и закончили выступление на турнире.

Владимир Путин во время ежегодной прямой линии прокомментировал выступления сборных России по футболу и хоккею на крупных чемпионатах. Глава государства отметил, что поражения команд показали необходимость изменений, в том числе и в кадровой составляющей.

