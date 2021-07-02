Песков высказался о перспективах отставки Черчесова

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может решать вопрос об отставке тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова.

"Не Кремлю принимать такие решения. <...> Я не считаю возможным что-то здесь говорить вообще на эту тему", – приводит его слова РИА Новости.

Песков также отметил, что высказывание президента по этому вопросу является исключительно его мнением.

Ранее Владимир Путин, комментируя в ходе прямой линии выступления сборных России по футболу и хоккею на крупных чемпионатах, отметил, что поражения команд не могут остаться незамеченными. По его словам, это свидетельствует о необходимости изменений, в том числе и в кадровой составляющей.

21 июня сборная России проиграла команде Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 4:1. Таким образом, она не смогла пройти в плей-офф и закончила выступление на турнире.

