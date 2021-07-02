Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке

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Станислав Черчесов, отвечая на вопрос о возможной отставке, заявил, что на данный момент является главным тренером российской сборной по футболу.

"Здесь (на табличке. – Прим. ред.) пока написано – Черчесов Станислав Саламович, главный тренер сборной. У меня мысли о том, как 1 сентября обыграть Хорватию", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее Черчесов заявил, что не снимает с себя ответственности за неудачное выступление российской команды на Евро-2020. Он назвал объективными замечания технического комитета Российского футбольного союза, который признал работу тренера неудовлетворительный.

При этом Черчесов отметил, что, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам проявить свои лучшие качества.

21 июня сборная России проиграла команде Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 4:1. Таким образом, она не смогла пройти в плей-офф и закончила выступление на турнире.

