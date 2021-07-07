Как сборная Италии обыграла испанцев по пенальти в полуфинале Евро

Сборная Италии по пенальти обыграла команду Испании и вышла в финал чемпионата Европы по футболу. В основное время матч закончился со счетом 1:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как бывший тренер "Зенита" впервые за девять лет довел своих соотечественников до решающей стадии Евро.



Фото: Justin Tallis/Pool Photo via AP

Пока в России мусолят, что нужно сделать со Станиславом Черчесовым после фиаско нашей сборной на Евро и не меньшего провала на его же пресс-конференции, чемпионат Европы стремительно подбирается к своему заключительному этапу. В начале этой недели на турнире осталось всего четыре сильнейших команды: Испания, Италия, Англия и Дания. Про последние две мы еще поговорим в следующем тексте, а сейчас разберем итоги противостояния первой пары. Еще на позапрошлом чемпионате Европы Италия и Испания играли в финале, и тогда "Скуадра адзурра" потерпела разгромное, но от этого не менее драматическое поражение. На нынешнем первенстве все сложилось совсем по-другому.

На чемпионате Европы 2012 года Испании объективно не было равных. К тому моменту "Красная фурия" выиграла подряд Евро и мундиаль, разносила в пух и прах любую сборную и тем самым полностью оправдывала свое прозвище.



По именам же испанский состав был не просто звездным, а легендарным: Хави, Андрес Иньеста, Серхио Рамос, Давид Сильва, Сеск Фабрегас, Хаби Алонсо, Хесус Навас, Икер Касильяс и многие другие.



У Италии, конечно, тоже хватало именитых футболистов, но чего ей недоставало, так это той мощи, той сыгранности и того уровня мастерства, которые были у команды во главе с Висентом дель Боске. Поэтому результат финала вышел довольно предсказуемым. Неожиданным стал разве что счет: травмы Джорджо Кьеллини и Тьяго Мотты по ходу решающей игры так сильно надломили подопечных Чезаре Пранделли, что они пропустили целых четыре мяча.



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Однако сборная Испания образца Евро-2020 оказалась так же далека в классе от команды, побеждавшей в 2012 году, как сегодняшняя сборная России – от бронзовых призеров Евро-2008. Из того состава у испанцев остались разве что Серхио Бускетс и Жорди Альба, да и тех сложно назвать главными двигателями нынешней сборной. Впрочем, команда, собранная бывшим наставником "Зенита" Роберто Манчини (про которого Артем Дзюба как-то сказал, что "он вообще не тренер"), тоже не сильно претендовала и претендует на статус лучших из лучших. Да, в составе осталась та же непробиваемая пара центральных защитников – Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи, в полузащите есть Марко Верратти и Жоржиньо, а впереди – Лоренцо Инсинье и Чиро Иммобиле. Но остальные имена, в том числе и выстреливший в этом сезоне Федерико Кьеза, скорее всего, были мало знакомы тем, кто не следит за итальянской Серией А.

Тем не менее испанцы по пенальти смогли в четвертьфинале пройти неуступчивую Швейцарию, а итальянцы на этапе 1/8 финала в овертайме одолели Австрию. В очном противостоянии "Красная фурия" выглядела гораздо предпочтительнее – больше владела мячом, больше била по воротам. Но итальянцы смогли устоять и в итоге открыли счет.



На 60-й минуте команда Роберто Манчини раскатала эталонную атаку после быстрого ввода мяча в игру от Джанлуиджи Доннаруммы, а Федерико Кьеза завершил ее красивым обводящим ударом в дальний угол.



Но испанцы все-таки добились своего и отыграли отставание в счете: на 80-й минуте Альваро Мората устроил забег практически от центрального круга, отыгрался в "стенку" с Дани Ольмо, вышел один на один и переиграл голкипера сборной Италии.



Фото: Justin Tallis/Pool Photo via AP

Игра плавно перетекла в овертайм, а затем – и в серию пенальти. Но, судя по всему, испанцы израсходовали всю удачу в послематчевых одиннадцатиметровых со швейцарцами, потому что на этот раз точнее оказалась сборная Италии. По иронии судьбы, решающий удар не реализовал Альваро Мората – именно его ругали на протяжении всего Евро за отсутствие голевого чутья и постоянные промахи. Именно он подарил Испании шанс на проход в финал, сравняв счет в матче с Италией, но он же этот шанс и отобрал. Почти наверняка в решающем матче "Скуадра адзурра" встретится с англичанами – британская сборная под руководством Гарета Саутгейта полным ходом идет к титулу: за весь чемпионат ни разу не пропустила гол в свои ворота. Хотя кто знает, возможно, именно Дания сможет остановить эту машину.