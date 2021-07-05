Эксперт оценил шансы полуфиналистов Евро-2020 на выход в финал

Фото: Stuart Franklin/Pool Photo via AP
Футболист и тренер, ветеран "Спартака" Валерий Гладилин заявил, что не видит явного фаворита среди полуфиналистов чемпионата Европы-2020. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Небольшое преимущество есть у двух команд: в одной паре – у Италии, в другой – у Англии. Но это очень маленькие шансы, просто эти команды более опытные и более сыгранные", – заявил специалист.
Гладилин добавил, что считает шансы оставшихся на турнире четырех сборных примерно равными. При этом он добавил, что команды хорошо сбалансированны и подготовлены, а также показывают зрелищный и эмоциальный футбол.
Эксперт выделил пару полуфиналистов Дания – Англия. По мнению Гладилина, в этом матче игра будет идти строго на результат и не стоит ожидать яркой "перестрелки" с большим числом голов.
В полуфиналах европейского первенства сыграют Италия, Испания, Англия и Дания. Финал турнира запланирован на 11 июля.
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