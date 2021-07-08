Стерлинг прокомментировал заработанный им пенальти в матче с Данией

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Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал заработанный им пенальти в матче полуфинала чемпионата Европы по футболу против команды Дании.

"Я вошел в штрафную, и он (Йоаким Мехле. – Прим. ред.) выставил свою ногу и коснулся меня, поэтому это был "чистый" пенальти", – приводит слова спортсмена The Athletic.

После матча фанаты выразили в социальных сетях недовольство решением арбитра Дании Йоакима Мехле. В первом дополнительном тайме он назначил спорный пенальти в пользу команды из Англии.

После падения в штрафной Стерлинга, Мехле указал на 11-метровую отметку. Нападающий английской команды Гарри Кейн не реализовал пенальти, но после добивания капитан их сборной поразил ворота соперников. Гол стал решающим.

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу англичан. Сборная Англии впервые вышла в финал чемпионата Европы по футболу.