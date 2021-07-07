Сборная Италии стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу

На чемпионате Европы по футболу определился первый финалист. За чемпионский титул поборется сборная Италии, которая накануне в очень напряженном матче выиграла у испанцев.

Команда Роберто Манчини открыла счет на 60-й минуте, но за 10 минут до конца основного времени испанцам удалось забить ответный мяч. Дополнительное время прошло без голов. А в серии пенальти итальянцы оказались удачливее и одержали 33 победу подряд. Более продолжительная серия из 35 побед удавалась только Бразильцам в середине 90-х и Испанцам в 2000-х.

Соперник итальянцев по финалу Евро-2020 определится 7 июля в матче Англия – Дания. Англичане считаются фаворитами. К тому же игра для них будет домашней, ведь пройдет она на лондонском стадионе Уэмбли. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.