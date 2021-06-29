Пеле поддержал Мбаппе после незабитого пенальти в матче 1/8 финала Евро-2020

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Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле отреагировал на незабитый нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе решающий пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Об этом он написал в аккаунте в Twitter.

В своем обращении Пеле поддержал Мбаппе. Он пожелал французскому форварду держать голову выше.

"Завтра настанет первый день нового приключения", – написал Пеле.

Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, @KMbappe. — Pelé (@Pele) June 28, 2021

Ранее сборная Швейцарии обыграла Францию в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Игра прошла на стадионе "Националь" в Бухаресте. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3.

В серии пенальти точнее оказались швейцарцы. При этом свой удар в концовке не реализовал французский нападающий Килиан Мбаппе.