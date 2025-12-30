Форма поиска по сайту

30 декабря, 16:26

Общество
Пенсионерам и гражданам с инвалидностью увеличат выплаты с 1 января 2026 года

Россиянам рассказали, какие законы начнут действовать с января 2026 года

Фото: depositphotos/zaktatyana

Несколько важных нововведений вступят в силу в России с 1 января 2026 года. В частности, повысятся пенсии и соцвыплаты, увеличится НДС и запустится пилотный проект, в рамках которого самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные.

Социальные гарантии

С 1 января 2026 года страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца увеличат на 7,6%. Индексация коснется всех получателей – как неработающих, так и тех, кто продолжает трудиться. В результате средняя страховая пенсия по старости вырастет на 1 900 рублей и превысит 27 700 рублей в месяц. Кроме того, фиксированная выплата в новом году составит 9 584,69 рубля, а стоимость пенсионного балла – 156,76 рубля.

Также с 1 января вступит в силу закон, закрепляющий срок выплаты накопительной пенсии в 270 месяцев. Этот показатель влияет на размер ежемесячного перевода, который гражданин получает из собственных пенсионных сбережений. Также он влияет на то, можно ли получать деньги только раз в месяц или всю сумму разом. В последнем случае сумму выдадут единовременно, если накопления составляют меньше 440 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 января 2026 года малообеспеченные семьи поддержат ежегодной семейной выплатой. Ее смогут получить официально трудоустроенные родители двоих и более детей, семейный доход которых не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе их проживания. Пособие будут рассчитывать по разнице между уплаченным НДФЛ и налогом, рассчитанным по ставке 6%.

Среди других нововведений – повышение минимального размера оплаты труда. С нового года показатель поднимется на 20,7% и будет составлять 27 тысяч 93 рубля в месяц. По данным правительства РФ, за счет этой меры повысятся зарплаты 4,6 миллиона россиян.

Также с 1 января в России появятся новые льготы для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня". Оно присваивается тем, кто родил или воспитал 10 и более детей. Преференции будут такими же, как у Героев России и Героев Труда: в частности, бесплатные земельные участки и стоматология с протезированием, путевки в санатории и лекарства.

Однако вместо этого "Мать-героиня" может выбрать ежемесячную выплату в размере 72,4 тысячи рублей, которая впоследствии будет ежегодно индексироваться. При этом часть льгот за ней сохранят. Добавить их могут и региональные власти.

Служба в армии

С 1 января Вооруженные силы РФ перейдут на круглогодичный призыв. Как следует из указа Владимира Путина, в 2026 году в войска отправится 261 тысяча человек в возрасте от 18 до 30 лет, которые не пребывают в запасе.

При этом поедут новобранцы в воинские части, как и прежде, с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Круглогодичными же станут процедуры медосвидетельствования и заседания призывной комиссии.

Также с 1 января 2026 года устанавливается предельный срок явки по повестке. Он будет составлять не более 30 дней с момента ее публикации в специализированном Реестре.

Образование

С 1 января школьники, не сдавшие ГИА после 9-го класса, смогут бесплатно получить рабочую специальность. Новые нормы позволят учащимся одновременно освоить профессию и подготовиться к пересдаче.

Перечень специальностей, а также конкретные колледжи или учебные центры будут определять власти регионов. Все расходы на обучение также лягут на региональные бюджеты.

Налоги и банкротство

С 1 января 2026 года ставка НДС увеличится с 20 до 22%. Кроме того, начнет постепенно снижаться порог доходов для уплаты этого налога при использовании патентной или упрощенной системы налогообложения. В частности, в 2026 году он составит 20 миллионов рублей, в 2027-м – 15 миллионов, в 2028-м – 10.

В то же время сохранится льготная ставка в размере 10% для социально значимых категорий товаров, включая продукты питания, лекарства и медицинские изделия, а также детские товары.

Также с 1 января вступят в силу новые требования к рекламе услуг по банкротству россиян. К примеру, в ней нельзя будет обещать гарантированное избавление от долгов или призывать игнорировать обязательства перед кредиторами. Помимо этого, реклама должна содержать специальное указание о негативных последствиях банкротства.

Медицина

С 1 января 2026 года в России запустят пилотный проект по оформлению самозанятыми оплачиваемых больничных. Чтобы сделать это, специалисту нужно подать заявление в Соцфонд РФ через мобильное приложение "Мой налог" или "Госуслуги". Страховую сумму можно будет выбрать – 35 или 50 тысяч рублей в год. Платить можно или каждый месяц, или единовременно за предстоящий период, но не более чем за 12 календарных месяцев.

Пилотный проект продлится до 31 декабря 2028 года, а присоединиться к нему можно до 30 сентября 2027-го включительно. Размер выплаты будет зависеть от стажа и страховой суммы.

