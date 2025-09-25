Юрист Шайдуллина объяснила, куда жаловаться на зарплату ниже МРОТ

С 1 января 2026 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Кому будут обязаны повысить зарплату и куда жаловаться, если этого не произошло, разбиралась Москва 24.

Повышение коснется многих

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет в России с 1 января 2026 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании с членами кабмина.



Михаил Мишустин премьер-министр РФ Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда, он вырастет более чем на 20%, с 1 января следующего года составит 27 093 рубля.

Повышение автоматически скажется и на увеличении зарплат большого количества работающих в России, отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Это может произойти потому, что в организациях должна сохраняться дифференциация в доходах сотрудников, обладающих разной квалификацией, отметила она в разговоре с "Лентой.ру".



Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Мы понимаем, что между работником нижней ступени и руководителем есть градации. С тем, чтобы дифференциация не была, грубо говоря, по 100 рублей, работодатели повышают по всей тарифной сетке заработную плату. Поэтому опосредованно это коснется очень большого количества работающих.

Она также добавила, что налоговые органы следят за тем, чтобы МРОТ в организациях был не ниже определенного в законе, и немедленно получают информацию о нарушениях.

В целом уровень МРОТ нередко становится темой для обсуждений – например, лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предлагал повысить минимальный размер оплаты труда до 50 тысяч рублей.

Действуем по закону

Нужно помнить, что МРОТ устанавливается на федеральном уровне. Это значит, что все работодатели вне зависимости от того, коммерческая это организация или бюджетная, должны увеличить минимальный размер оплаты труда своих сотрудников. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнила юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.



Рината Шайдуллина юрист в области трудового права и охраны труда При этом надо учитывать, что МРОТ устанавливается за полный рабочий день, то есть на минимальную оплату в размере 27 093 рубля могут рассчитывать только сотрудники, отработавшие 40 часов в неделю по производственному календарю.

Для тех, кто трудится на полставки или неполный день, зарплата будет начислена пропорционально отработанному времени, но с учетом, что полная ставка соответствует МРОТ, добавила эксперт.

Также Шайдуллина пояснила, что до 27 093 рублей повысят не просто оклад: это касается всей суммы дохода, которая также включает в себя надбавки и стимулирующие выплаты. Исключение составит только оплата за работу в выходные, праздничные дни и сверхурочную нагрузку.

Эксперт подчеркнула, что, если зарплаты каких-либо сотрудников, отработавших трудовую норму, не дотягивают до минимального значения, работодателя могут оштрафовать в соответствии с пунктом 6 статьи о нарушении трудового законодательства (5.27 КоАП РФ). Должностные лица обязаны будут заплатить от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а юридические – от 30 тысяч до 50 тысяч. При этом такую сумму могут заставить выплачивать за каждого сотрудника, получающего меньший размер МРОТ, подчеркнула юрист.



Рината Шайдуллина юрист в области трудового права и охраны труда Работник, зарплата которого осталась ниже минимального размера, должен сперва попробовать просто поговорить с руководством, отметив, что происходит нарушение прав. Однако, если после этого ситуация не изменится, следует жаловаться в трудовую инспекцию и прокуратуру.

Эксперт также напомнила, что зарплату сотрудникам могут увеличить еще и за счет индексации. В бюджетных организациях она проходит в соответствии с распоряжениями государственных органов.

"Коммерческие предприятия тоже должны индексировать зарплату. Однако, как часто это делать и в каком объеме, организации определяют самостоятельно, устанавливая правило в локальных нормативных актах ", – отметила юрист.

Начальство также может отметить, что индексация будет проходить только при наличии прибыли у организации, заключила Шайдуллина.