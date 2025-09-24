Экономист Бадалов объяснил, как ставка НДС в 22% повлияет на жизнь россиян

Минфин предложил повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% с 1 января 2026 года. Как это скажется на россиянах, расскажет Москва 24.

"Нельзя перекладывать на потребителей"

Министерство финансов России выступило за повышение НДС с 20 до 22% начиная с 1 января 2026 года. Предложение уже направлено в правительство в рамках бюджетного пакета, сообщили в пресс-службе ведомства. При этом льготная ставка НДС в размере 10% для социально значимых товаров сохранится. К ним относятся продукты питания, лекарства, медицинские и детские товары.

В парламенте инициативу встретили неоднозначно. К примеру, депутат Госдумы Николай Новичков в беседе с Life.ru заявил, что повышение налога неизбежно скажется на конечной стоимости товаров для граждан.





Николай Новичков депутат Госдумы Отразится, потому что теперь в стоимость товара будет заложено 2% НДС. Не отразится это на товарах, где есть высокая конкурентность. Если рынок конкурентный, то прямого повышения не будет. К сожалению, большинство товаров первой необходимости к таковым не относится.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков в беседе с НСН призвал граждан не бояться предложенных мер.

"Повышение НДС может коснуться бизнеса куда больше, чем граждан. Изменениям не подвергнутся ключевые товары, на которые действуют социальные скидки: лекарства, некоторые продукты питания, одежда для детей. Мы понимаем, что идет поиск тех, кто в состоянии взять на себя больше обязательств, но их нельзя перекладывать на потребителей", – подчеркнул он.

Кроме повышения НДС, ведомство предложило ввести федеральный налог на игорный бизнес – 5% от суммы ставок клиентов, плюс налог на прибыль в 25%. Все это необходимо в первую очередь для финансирования обороны и безопасности, подчеркнули в Минфине.

Также министерство предусмотрело и другие налоговые нововведения. Среди них – снижение порога доходов для уплаты НДС бизнесом на "упрощенке" с 60 до 10 миллионов рублей. Это мера против схем дробления бизнеса, к которому прибегают для ухода от налогов. Кроме того, предусмотрена оптимизация льготных тарифов страховых взносов для малого и среднего бизнеса.

Министр экономического развития Максим Решетников отметил на заседании кабмина, что альтернативой изменению налогового законодательства было бы повышение дефицита бюджета страны.

"Это привело бы к более длительному сохранению жестких денежно-кредитных условий и, соответственно, существенно более низким темпам роста экономики на всем прогнозном горизонте", – сообщил глава Минэкономразвития.

В Банке России, в свою очередь, заявили, что будут учитывать предлагаемые нововведения с точки зрения инфляционных ожиданий.

"Не катастрофа"

Решение о повышении НДС объяснимо дефицитом государственного бюджета. Налоги же являются одним из наиболее устойчивых источников дохода казны, рассказал Москве 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

"НДС является наиболее простым в администрировании налогом – он косвенный, включен в цену товаров. При их покупке, особенно импортных, от 30 до 80% стоимости составляют как раз косвенные налоги и сборы. НДС там часто занимает 20–30% цены", – объяснил специалист.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Будучи косвенным налогом, НДС напрямую связан с потреблением, которое не останавливается даже в кризисные периоды. Это делает его надежным источником пополнения казны.

При этом в скором времени после повышения НДС ситуация с ценообразованием может стабилизироваться. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.





Лазарь Бадалов доцент экономического факультета РУДН Данное решение не является катастрофическим, хотя и окажет влияние на рост цен. Обращаясь к аналогии с 2019 годом, когда ставка НДС повышалась с 18 до 20%, можно ожидать схожего сценария: временный всплеск инфляции с последующей стабилизацией, где вклад повышения налога в годовую инфляцию составит менее 1%.

По его мнению, в текущей ситуации прежний опыт наверняка учтен регуляторами, и итоговое влияние в итоге окажется сопоставимым. Однако, помимо инфляционного эффекта, необходимо учитывать и замедление экономической активности, добавил эксперт.

При этом экономический обозреватель Москвы 24 Евгений Беляков предположил, что ужесточение бюджетной политики в конечном счете поспособствует сдерживанию инфляции. Это, в свою очередь, создает условия для смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки Банка России, подчеркнул он.

По прогнозам эксперта, в следующем году можно ожидать замедления инфляции примерно до 4%, что сделает кредитование более доступным. Беляков не исключил умеренного подорожания товаров в диапазоне 0,5–1%, однако резкого скачка цен не предвидится, добавил он.

При этом переходный период для компаний не предусмотрен. Наибольший эффект почувствуют средний и крупный бизнес, который ведет деятельность по общей системе налогообложения, сказал экономический обозреватель.

