Экономист Бадалов объяснил, как ставка НДС в 22% повлияет на жизнь россиян

Минфин предложил повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% с 1 января 2026 года. Как это скажется на россиянах, расскажет Москва 24.
"Нельзя перекладывать на потребителей"
Министерство финансов России выступило за повышение НДС с 20 до 22% начиная с 1 января 2026 года. Предложение уже направлено в правительство в рамках бюджетного пакета, сообщили в пресс-службе ведомства. При этом льготная ставка НДС в размере 10% для социально значимых товаров сохранится. К ним относятся продукты питания, лекарства, медицинские и детские товары.
В парламенте инициативу встретили неоднозначно. К примеру, депутат Госдумы Николай Новичков в беседе с Life.ru заявил, что повышение налога неизбежно скажется на конечной стоимости товаров для граждан.
В свою очередь, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков в беседе с НСН призвал граждан не бояться предложенных мер.
"Повышение НДС может коснуться бизнеса куда больше, чем граждан. Изменениям не подвергнутся ключевые товары, на которые действуют социальные скидки: лекарства, некоторые продукты питания, одежда для детей. Мы понимаем, что идет поиск тех, кто в состоянии взять на себя больше обязательств, но их нельзя перекладывать на потребителей", – подчеркнул он.
Кроме повышения НДС, ведомство предложило ввести федеральный налог на игорный бизнес – 5% от суммы ставок клиентов, плюс налог на прибыль в 25%. Все это необходимо в первую очередь для финансирования обороны и безопасности, подчеркнули в Минфине.
Также министерство предусмотрело и другие налоговые нововведения. Среди них – снижение порога доходов для уплаты НДС бизнесом на "упрощенке" с 60 до 10 миллионов рублей. Это мера против схем дробления бизнеса, к которому прибегают для ухода от налогов. Кроме того, предусмотрена оптимизация льготных тарифов страховых взносов для малого и среднего бизнеса.
Министр экономического развития Максим Решетников отметил на заседании кабмина, что альтернативой изменению налогового законодательства было бы повышение дефицита бюджета страны.
"Это привело бы к более длительному сохранению жестких денежно-кредитных условий и, соответственно, существенно более низким темпам роста экономики на всем прогнозном горизонте", – сообщил глава Минэкономразвития.
В Банке России, в свою очередь, заявили, что будут учитывать предлагаемые нововведения с точки зрения инфляционных ожиданий.
"Не катастрофа"
Решение о повышении НДС объяснимо дефицитом государственного бюджета. Налоги же являются одним из наиболее устойчивых источников дохода казны, рассказал Москве 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
"НДС является наиболее простым в администрировании налогом – он косвенный, включен в цену товаров. При их покупке, особенно импортных, от 30 до 80% стоимости составляют как раз косвенные налоги и сборы. НДС там часто занимает 20–30% цены", – объяснил специалист.
При этом в скором времени после повышения НДС ситуация с ценообразованием может стабилизироваться. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
По его мнению, в текущей ситуации прежний опыт наверняка учтен регуляторами, и итоговое влияние в итоге окажется сопоставимым. Однако, помимо инфляционного эффекта, необходимо учитывать и замедление экономической активности, добавил эксперт.
При этом экономический обозреватель Москвы 24 Евгений Беляков предположил, что ужесточение бюджетной политики в конечном счете поспособствует сдерживанию инфляции. Это, в свою очередь, создает условия для смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки Банка России, подчеркнул он.
По прогнозам эксперта, в следующем году можно ожидать замедления инфляции примерно до 4%, что сделает кредитование более доступным. Беляков не исключил умеренного подорожания товаров в диапазоне 0,5–1%, однако резкого скачка цен не предвидится, добавил он.
При этом переходный период для компаний не предусмотрен. Наибольший эффект почувствуют средний и крупный бизнес, который ведет деятельность по общей системе налогообложения, сказал экономический обозреватель.