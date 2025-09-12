Экономист Бадалов: массового снятия вкладов из-за падения ключевой ставки не будет

Банк России снизил ключевую ставку с 18 до 17% 12 сентября. Таким образом, регулятор продолжил курс на смягчение денежно-кредитной политики. Как это отразится на жизни россиян, расскажет Москва 24.

Сохранить нельзя понизить

Совет директоров Банка России принял решение уменьшить ключевую ставку с 18 до 17% годовых на очередном заседании 12 сентября. Таким образом, это уже третье снижение показателя в 2025 году: в июне он упал с 21 до 20%, а в конце июля – с 20 до 18%.





Эльвира Набиуллина глава Банка России Инфляция с начала года существенно снизилась, внешний спрос, экономическая активность замедлились. Это задает общее направление на снижение ставки.

В то же время в Банке России отметили, что рассматривался вариант оставить показатель на уровне 18%.

"Аргументами за сохранение ставки было то, что денежно-кредитные условия значительно смягчились. Нам нужно оценить последствия уже принятых решений", – пояснила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в дальнейшем на показатель повлияют в том числе будущие решения правительства по бюджету страны. В этом плане регулятору следует действовать осторожно, подчеркнула Набиуллина.

При этом в ЦБ отметили, что в июле-августе рост цен составил в среднем 6,3% в годовом выражении. Целевой же ориентир – вернуть инфляцию к 4% в 2026 году.

"По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году", – сообщили в Банке России.

На этом фоне Набиуллина предупредила, что кредиты, особенно на долгий срок, станут доступными только при устойчивой низкой инфляции. Она пообещала, что эта цель в конечном итоге будет достигнута.

Также Набиуллина прокомментировала ситуацию с вкладами россиян на фоне снижения ключевой ставки. Ранее некоторые банки понизили проценты по своим продуктам вслед за решением регулятора.





Эльвира Набиуллина глава Банка России Мы прекрасно понимаем, что ставки по вкладам, для того чтобы быть привлекательными, должны компенсировать будущую инфляцию. И, принимая решение по ключевой ставке, мы делаем таким образом, чтобы ставки по депозитам защищали сбережения от инфляции. Мы для этого действительно отслеживаем, внимательно следим за динамикой ставок по банковским депозитам.

Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке запланировано на 24 октября.

Почему не на 2%?

Понижение ключевой ставки ощутят россияне, у которых есть банковские вклады. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

"Процентные ставки по банковским вкладам теперь будут устойчиво сокращаться. С другой стороны, те, у кого есть значительная сумма кредитов, напротив, могут рассчитывать на снижение ставок по займам", – подчеркнул он.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Ожидалось, что падение составит 2%, но ЦБ выбрал более сдержанную позицию. Вероятно, ставку будут снижать постепенно, по одному пункту на каждом заседании. Это решение существенно не облегчает участь предпринимателей и заемщиков, но позволяет сохранять жесткую денежно-кредитную политику для достижения показателя инфляции в 4%.

Устойчивых трендов, подтверждающих снижение инфляции, по словам эксперта, пока нет. Если же в ближайшее время проявятся подтвержденные данные о рецессии в РФ, у регулятора останется коридор для более быстрого снижения ставки, отметил Ордов.

Доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов в свою очередь отметил, что снижение ключевой ставки на 1% вместо ожидаемых 2% обосновано двойственной ситуацией с экономике страны.

"С одной стороны, есть дезинфляционные факторы: замедление в ряде отраслей, бизнес жалуется на высокие проценты. С другой – сохраняются проинфляционные факторы: падение курса рубля и высокие инфляционные ожидания у россиян. В этой ситуации Банк России не стал делать резкий шаг. Если до конца года не произойдет серьезных шоков, регулятор сохранит такой темп снижения ставки", – объяснил Бадалов Москве 24.

При этом эксперт уверен, что кардинальных изменений в жизни россиян при показателе в 17% не произойдет.

"Тех ставок по вкладам, что были в начале года, уже нет. В то же время ставки по кредитам падают медленно и почти незаметно. Иные последствия будут ощущаться постепенно, но это не сиюминутные изменения", – добавил Бадалов.

В то же время эксперт не ожидает массового снятия россиянами вкладов со своих счетов.





Лазарь Бадалов доцент экономического факультета РУДН Смысла в этом никакого нет. Сумма вкладов плавно растет, и поэтому снижение их привлекательности не является синонимом массового изъятия средств.

Население, которое копит средства, продолжит это делать вне зависимости от размеров ставки, заключил Бадалов.

