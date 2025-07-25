ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 18%

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Центробанк России снизил ключевую ставку с 20% годовых до 18%. Такое решение объясняется тем, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем ожидалось, сообщила пресс-служба регулятора.

По данным ЦБ, рост внутреннего спроса замедляется, и экономика продолжает возвращаться к сбалансированному росту.

Регулятор поддержит такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в следующем году. Для этого, как объяснил ЦБ, следует прийти к средней ключевой ставке на уровне 18,8–19,6% годовых в 2025 году и 12–13 – в 2026-м.

"Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6–7% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году", – говорится в сообщении.

Во втором квартале 2025 года рост цен снизился до 4,8% в перерасчете на год после в среднем 8,2% в первом квартале. Аналогичный уровень базовой инфляции составил 4,5% после в среднем 8,8% в прошлом квартале, указал регулятор. По оценке на 21 июля, годовая инфляция находится на отметке 9,2%. При этом в текущем месяце прирост индекса потребительских цен временно вырос из-за индексации коммунальных тарифов.

В снижении инфляционного давления Банк фиксирует влияние жестких денежно-кредитных условий на спрос. Эффекты такой политики можно проследить в низких темпах роста цен на непродовольственную продукцию. Это постепенно отражается и в снижении давления на стоимость продовольственных товаров. Однако ценовая динамика остается неоднородной.

Как заметил Центробанк, устойчивая тенденция к снижению инфляции еще не сформировалась, однако снизились долгосрочные ожидания. Ценовые ожидания бизнеса в этом месяце увеличились впервые с начала года. В целом инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне, что может мешать более устойчивому замедлению инфляции, указал регулятор.

"Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные, в том числе во втором квартале 2025-го, и опросные индикаторы свидетельствуют о дальнейшем замедлении роста внутреннего спроса при продолжении умеренного роста общей экономической активности", – сказано в заявлении.

Кроме того, банк видит больше признаков снижения напряженности на рынке труда. Опросы показали, что доля предприятий, которые сталкиваются с нехваткой сотрудников, сокращается. Заметны и уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных областях, а также переход специалистов в другие отрасли. При этом безработица в России находится на исторических минимумах.

Вместе с тем денежно-кредитные условия остаются жесткими из-за влияния проводимой политики и автономных факторов. С июня номинальные процентные ставки снизились в большинстве сегментов финансового рынка, однако они остаются высокими в реальном выражении.

При снижении депозитных ставок сохраняется и высокая склонность домашних хозяйств к сбережению, подчеркнул регулятор. Одновременно с этим падает необеспеченное потребительское кредитование, а портфель ипотек и корпоративных кредитов умеренно растет. Кредитная активность пока является сдержанной.

Центробанк обратил внимание и на проинфляционные риски. По данным регулятора, они преобладают над дезинфляционными. В основном такие риски возникают из-за длительного сохранения отклонения экономики вверх по сбалансированному росту и высоким инфляционным ожиданиям.

В дальнейшем снижении темпов роста мировой экономики и цен на нефть ЦБ увидел проинфляционные эффекты. Значимым фактором неопределенности по-прежнему является геополитическая напряженность, в связи с чем дезинфляционные риски зависят от замедления роста кредитования и внутреннего спроса.

Как полагает регулятор, нормализация бюджетной политики в этом году будет иметь дезинфляционный эффект, а для изменения ее параметров необходимо будет корректировать денежно-кредитную политику.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что до конца текущего года ключевая ставка в России снизится до 15%. При этом, по словам парламентария, оптимальной для экономики России будет ставка на уровне 7%.

Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что ключевая ставка в будущем может и повыситься. Все будет зависеть от того, получится ли снизить инфляцию, пояснила она.