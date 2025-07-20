Депутат Аксаков: до конца года ключевая ставка в РФ может снизиться до 15%

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что до конца текущего года ключевая ставка в России снизится до 15%. Об этом сообщает ТАСС.

При этом, по словам парламентария, оптимальной для экономики России будет ставка на уровне 7%.

"(Чтобы стабилизировать состояние экономики, но при этом не разогнать инфляцию. – Прим. ред.), ключевая ставка должна быть около 7%, тогда будет выгодно брать кредиты и будут условия для их обслуживания. Мы рассчитываем, что уже на следующий год это произойдет", – заметил Аксаков.

Центробанк России в начале июня снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. По данным регулятора, экономика постепенно восстанавливается к траектории сбалансированного роста.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) заявляли, что снижение ставки до 18% произойдет ближе к сентябрю. Этому поспособствуют параметры снижения инфляции и охлаждения экономики страны, отмечал глава союза Александр Шохин.

