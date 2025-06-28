Глава РСПП Шохин: ключевая ставка может быть снижена к концу 2025 года до 13–15%

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Снижение ключевой ставки до 18% станет возможным к сентябрю, а к концу текущего года – до 13–15%. Такой прогноз дал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Ситуации поспособствуют параметры снижения инфляции и охлаждения экономики страны, отметил он.

"Простор (снижения ключевой ставки. – Прим. ред.), безусловно, есть: цифры по инфляции этому способствуют, результаты охлаждения экономики в ряде отраслей. Даже наблюдаются признаки не охлаждения, а переохлаждения", – рассказал он в беседе с ТАСС.

Однако Шохин указал на маловероятность снижения ставки в июле. По его мнению, если Центробанк дождется сентября, то ситуация окажет влияние на экономическую и финансовую сферы в промышленности и других отраслях.

Вместе с тем глава союза напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представители экономического блока правительства выразили мнение о необходимости "разогреть" охлажденную экономику.

"Естественно, мы не просто ставку ждем, а что параллельно инфляция будет в приемлемых границах. Я, честно говоря, верю, что в Центральном банке есть ребята, которые моделировать могут по сложным моделям ситуацию. Но у меня такое ощущение, что, как ни крути, а все равно получается примерно формула, что ставка в два раза выше инфляции", – уточнил он.

В таком случае, продолжил руководитель ведомства, к концу года прогноз Минэкономразвития составит по инфляции составит 7–7,5%. Схожие цифры дает и Центральный банк.

"Значит, ставка не должна превышать 15%. Если взять за основу эту простую арифметическую модель", – пояснил Шохин.

По его мнению, эти условия будут выгодны как для предпринимателей, так и для государственного бюджета. В частности, предполагаемые 13–15% могут позволить использовать заемные средства и снизить расходы на обслуживание уже взятых кредитов.

"Мы еще думаем о бюджете, чтобы бюджету не переплачивать, обслуживая госдолг, и тратить большие деньги на уменьшенный, но все-таки сохраняющийся бюджетный импульс в части субсидирования процентной ставки по ключевым проектам поддержки экономики", – заключил Шохин.

Банк России 6 июня снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. По данным регулятора, инфляционное давление снижается, а экономика постепенно восстанавливается к траектории сбалансированного роста.

Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что ключевая ставка в будущем может повыситься. Все будет зависеть от того, получится ли снизить инфляцию, пояснила она.

В то же время спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал снизить ключевую ставку для уменьшения инфляции. Он указал, что ГД и правительство будут вместе работать над тем, чтобы не допустить в стране рецессию и стагнацию.