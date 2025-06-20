Путин ожидает инфляцию в 7% по итогам года

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Владимир Путин выразил надежду на то, что России удастся по итогам года выйти на уровень инфляции, который составит 7%. Об этом он сообщил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент привел позицию Центробанка России, который предполагает, что по итогу года уровень инфляции составит 7–8%. В связи с этим он отметил, что меры, которые принимают власти России, дают положительный результат.

Также глава государства объяснил, что проблемы с инфляцией возникли из-за резкого роста российской экономики. Однако Путин подчеркнул, что Банк России и кабмин делают все необходимое для замедления инфляции.

Ранее президент заявил, что по состоянию на 16 июня годовая инфляция в России составляет 9,6%. Он отметил постепенное снижение инфляции, указав, что ситуация в данном направлении развивается лучше прогнозов.

Однако глава государства уточнил, что таргетирование инфляции (экономическая политика, при которой Центробанк объявляет целевой уровень инфляции и стремится его поддерживать. – Прим. ред.) продолжается. На этом фоне он назвал ключевой задачей этого года – обеспечение перехода российской экономики на траекторию сбалансированного роста.

