Представитель ЦБ Ганган: инфляция достигнет цели в 4% во второй половине 2026 года

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В России цель годовой инфляции в 4% будет достигнута ближе к концу 2026 года, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Андрей Ганган в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, в конце текущего года ожидается, что годовая инфляция составит около 4%. Поэтому с этого момента и в дальнейшем уровень инфляции будет соответствовать ожиданиям регулятора.

Ганган также прокомментировал уровень инфляции, который установился в настоящее время. По его словам, показатели могут колебаться время от времени, однако на данный момент тенденция к росту или снижению инфляции отсутствует, что вызывает беспокойство у ЦБ.

"Поскольку в условиях, когда текущие темпы роста цен снижаются, и если это снижение устойчиво, то в обычной ситуации мы должны были бы увидеть снижение инфляционных ожиданий населения. Мы этого не видим", – цитирует главу департамента регулятора ТАСС.

Он подчеркнул, что в подобных неопределенных обстоятельствах для снижения ключевой ставки могут быть оправданы умеренные шаги, однако они могут быть разными. Дальнейшие решения должны зависеть от соответствия текущих тенденций ожиданиям Центробанка.

Вместе с тем Ганган обратил внимание, что в российской экономике нет признаков рецессии. Она, по его словам, находится на этапе замедления роста, а экономическая активность соответствует прогнозу на 2025 год.

"Тот прогноз, который мы давали в апреле – 1–2%, – пока еще не представляется нам валидным", – добавил он.

Мнение главы департамента ЦБ об отсутствии рецессии подтвердил также глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, баланс для снижения инфляции и поддержания роста российской экономики будет найден. В настоящее время в вопросе денежно-кредитной политики настал переломный момент и важно не пропустить время, когда нужно будет переходить к политике смягчения, подчеркнул Греф.