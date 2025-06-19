Греф допустил снижение ключевой ставки до 15%

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Ключевая ставка может опуститься до 15–16% к концу 2025 года. Такое мнение высказал глава Сбера Герман Греф в беседе с РБК на полях ПМЭФ.

Однако Греф указал, что встанет вопрос, по какой траектории произойдет снижение ставки. По его словам, это будет зависеть от того, как будут проявляться проинфляционные факторы.

Глава Сбера охарактеризовал видение Банком России траектории снижения ставки как "более консервативное".

Центробанк РФ 6 июня снизил ключевую ставку до 20% годовых. Регулятор отмечал, что сейчас инфляционное давление в стране снижается, а российская экономика поэтапно восстанавливается к траектории сбалансированного роста.

Однако глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что ключевая ставка в будущем может быть повышена. Это, по ее словам, будет зависеть от того, удастся ли снизить инфляцию.

Центробанк указывал, что для возвращения инфляции к нормальным значениям в 2026 году нужно будет на протяжении долгого времени придерживаться жесткой денежно-кредитной политики.