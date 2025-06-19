Набиуллина: Центробанк будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции

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Центробанк России будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на макроэкономической сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Она (инфляция. – Прим. ред.) сейчас замедляется, замедляется даже быстрее наших ожиданий. Но ставки (по вкладам. – Прим. ред.) <…> будут оставаться привлекательными", – цитирует ее ТАСС.

Темпы кредитования в России также будут замедляться, но рост продолжится, уточнила Набиуллина.

"О чем, кстати, это говорит, почему замедление происходит? Потому что действительно после перегрева, мы называем это перегревом, у нас деньги в экономику через кредит, через бюджетный канал поступали гораздо быстрее, чем развивалась производство товаров", – передает слова председателя Банка России РИА Новости.

В июне ключевая ставка была понижена до 20% годовых. ЦБ не исключил ее повышения, если инфляция перестанет устойчиво снижаться. При этом подход регулятора к этому вопросу требует большой осторожности, подчеркивала Набиуллина. По ее словам, годовая инфляция в стране складывается ближе к нижней границе прогноза в 7–8% к концу года.