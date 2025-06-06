Набиуллина сравнила инфляцию в России с девятой симфонией Бетховена

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Девятая симфония Людвига вана Бетховена лучше всего отражает ситуацию с инфляцией в России. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Как ранее отметила Набиуллина, сильнее всего страдают от высокой инфляции люди с небольшим доходом. У этой категории населения значительная часть бюджета уходит на продукты питания, а стоимость продуктов в последнее время растет быстрее, чем потребительские цены, указала глава Центробанка.

ЦБ принял решение понизить ключевую ставку до 20% годовых. При этом отмечалось, что регулятор продолжит поддерживать необходимую жесткость денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к 4% в 2026 году.

Оперативная информация указывает на то, что в будущем рост цен продолжит снижаться. По оценке на 2 июня, годовая инфляция замедлилась до 9,8%, рассказали в ЦБ.