ЦБ РФ не исключил повышения ключевой ставки при росте инфляции

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Повышение ключевой ставки не исключено, если инфляция перестанет устойчиво снижаться. Об этом заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По ее словам, в пятницу, 6 июня, рассматривалось сохранение и снижение ключевой ставки. Многие их тех, кто предлагал сохранить, допускали ее снижение на следующем заседании, сказала она и добавила, что также изучались варианты снижения на 0,5 и 1 процентный пункт.

Однако дальнейшее снижение ключевой ставки будет зависеть от развития ситуации и поступающей информации, пояснила глава Банка России. Она объяснила, что нейтральный сигнал предусматривает как возможность повышения, так и снижения.

Подход регулятора по ключевой ставке требует большей осторожности, возможны паузы между шагами, подчеркнула Набиуллина. Она также указала, что годовая инфляция в России складывается ближе к нижней границе прогноза в 7–8% к концу 2025 года.

Точнее будет известно при обновлении прогноза в июле, однако с учетом факта четырех месяцев и оперативной картины, уточнение может быть в сторону снижения прогноза, отметила она.

Ранее Банк России понизил ключевую ставку до 20% годовых. Регулятор продолжит поддерживать необходимую жесткость денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к 4% в 2026 году.

Оперативная информация, полученная в мае, указывает на то, что в будущем рост цен продолжит снижаться. По оценке на 2 июня, годовая инфляция замедлилась до 9,8%, рассказали в ЦБ.